Ученые назвали неочевидный способ замедлить старение мозга

Учёные пришли к выводу, что избавление от глубокого жира на животе, так называемого висцерального, который скапливается вокруг внутренних органов, связано с замедлением старения мозга, лучшей памятью и большим объёмом мозга спустя годы .
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