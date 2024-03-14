Что Крыму, Донбассу и Новороссии хорошо, то Галичине смерть

Что привело к распаду Украины в ее постсоветских границах? Чем и когда этот процесс, начавшийся крымской весной 2014 года и продолжившийся на Донбассе и в Новороссии, завершится? Был ли у Украины вообще шанс состояться как государство? Ответы на эти вопросы попытался дать в своей книге собственный корреспондент «Парламентской газеты» в Крыму Александр Мащенко «Нахватанное — ребром выперло! (Распад Украины в заметках журналиста: 1997-2024)», изданной к десятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.