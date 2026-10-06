В мэрии Новосибирска предупредили о первом снегопаде 7 октября

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в 7 и 8 октября дня в Новосибирске ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра с порывами до 18 м/с.
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