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У Кулусевски гол и ассист в 2 гостевых матчах АПЛ подряд. Он 4-й игрок «Тоттенхэма», сделавший это после Кейна, Сона и Бербатова

У Кулусевски гол и ассист в 2 гостевых матчах АПЛ подряд. Он 4-й игрок «Тоттенхэма», сделавший это после Кейна, Сона и Бербатова

Хавбек стал четвертым в истории «Тоттенхэма» игроком, сделавшим это после Харри Кейна, Сон Хын Мина и Димитара Бербатова.

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