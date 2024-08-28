Задержанные за подготовку теракта в Ингушетии являются сторонниками ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Ингушетии шестерых местных жителей, готовивших серию терактов, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов и православные церкви, сообщили в ЦОС ФСБ России.
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