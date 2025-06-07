Украину ждёт разрушительная фаза конфликта после терактов Киева на территории РФ. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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