Жителям Херсонской области было выдано более 150 тысяч паспортов Российской Федерации, сообщил газете "Известия" губернатор Владимир Сальдо.
Сальдо: более 150 тысяч паспортов РФ выдали жителям Херсонской области
Комментарии
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АТ
Александр Тарасов
В 2022 году на Черном море общался с «беженцем» из Херсонской области. Он рассказал, что он получил сертификат и гражданство, что ему пришлось повоевать. Я спросил его воинское звание и он ответил «старший солдат». Это звание ВСУ! Поняв, что проговорился, «беженец» быстро ушел. Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Теперь удивляемся и беспилотникам, и терактам.
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16 час.
Анфиса Иванова
И нечего торопиться раздавать паспорта гражданина РФ, - каждого " просителя" надо просеивать и просеивать на их политические позиции в отношении России и СВО, на их умения жить и приносить пользу новой стране.
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15 час.
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