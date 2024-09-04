Сальдо: более 150 тысяч паспортов РФ выдали жителям Херсонской области

АТ

Александр Тарасов

В 2022 году на Черном море общался с «беженцем» из Херсонской области. Он рассказал, что он получил сертификат и гражданство, что ему пришлось повоевать. Я спросил его воинское звание и он ответил «старший солдат». Это звание ВСУ! Поняв, что проговорился, «беженец» быстро ушел. Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Теперь удивляемся и беспилотникам, и терактам.