Русский грузчик среди таджиков: Во что вылился дерзкий эксперимент на "Садоводе"

ВЧ

Владимир Черноморский

Попробуй у них в Таджикистане организуй на их рынке такое, чтобы русские только одни работали. А мы что, у себя дома, ума не можем дать, группировки действуют этнические в сердце Москвы, а мы а толерантности всё только, у себя дома уже не хозяева. Правительство стоит менять, с такими подходами к своей стране