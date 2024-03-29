Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Nata
    Собака лает, а караван идет.Санкции работают!...
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Русский грузчик среди таджиков: Во что вылился дерзкий эксперимент на "Садоводе"

Русский грузчик среди таджиков: Во что вылился дерзкий эксперимент на "Садоводе"

Насколько реально русскому попасть в общество таджиков? Оказалось, что всё не так-то просто. Корреспондент kp.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Понаввезли,теперь голова болит у всей страны...А кое-кому денежки идут.
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1 час.
Наталия
Наркотики к таджикам идут из Средней Азии. А у нас с ними граница, практически, отсутствует,  безвизовый режим. Абсурдная ситуация.
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Попробуй у них в Таджикистане организуй на их рынке такое, чтобы русские только одни работали. А мы что, у себя дома, ума не можем дать, группировки действуют этнические в сердце Москвы, а мы а толерантности всё только, у себя дома уже не хозяева. Правительство стоит менять, с такими подходами к своей стране
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45 мин.

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