Знарок будет работать консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок будет работать в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз». На официальном сайте клуба сообщается, что Знарок является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.
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