Китайский эксперт: усилия генсека Вьетнама направлены на опережение рисков

Постановка вопроса о повышении руководящего потенциала Коммунистической Партии Вьетнама свидетельствует о прагматизме и дальновидности нынешнего вьетнамского Генсека и президента страны То Лама, заявил китайский профессор, исполнительный директор Института региональных и страновых исследований и директор Центра исследований Вьетнама Чжэцзянского технологического университета Чэн Ханьпин 3 августа, сообщает ВИА.