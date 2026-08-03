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Китайский эксперт: усилия генсека Вьетнама направлены на опережение рисков

Китайский эксперт: усилия генсека Вьетнама направлены на опережение рисков

Постановка вопроса о повышении руководящего потенциала Коммунистической Партии Вьетнама свидетельствует о прагматизме и дальновидности нынешнего вьетнамского Генсека и президента страны То Лама, заявил китайский профессор, исполнительный директор Института региональных и страновых исследований и директор Центра исследований Вьетнама Чжэцзянского технологического университета Чэн Ханьпин 3 августа, сообщает ВИА.

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