Игорь Кобзев подписал закон об увеличении выплат бойцам СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменение в закон от 5 июля 2023 года № 82-оз. Поправками в два раза увеличиваются выплаты нашим бойцам, которые идут на службу в зону специальной военной операции.
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