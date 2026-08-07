Политика как он...
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Политика как она есть

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Физики впервые зафиксировали «отрицательное время»

Физики впервые зафиксировали «отрицательное время»

Физики из Университета Торонто показали, что фотоны, проходящие сквозь облако атомов рубидия, иногда как будто проводят внутри него отрицательное время — и это можно напрямую подтвердить, «спросив» сами атомы.

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