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Невеста певца Григория Лепса заявила матери, что сделает ее молодой бабушкой

Невеста певца Григория Лепса заявила матери, что сделает ее молодой бабушкой

Невеста певца Григория Лепса в шутку пригрозила матери, что сделает ее молодой бабушкой. 18-летняя Аврора Киба записала обращение для родительницы, подбирая себе вещи в бутике, и выложила его в личном блоге.

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