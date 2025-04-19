Главные новости к утру США готовы признать Крым частью России, пишет Bloomberg. По словам источников, такой шаг может быть последним сигналом Дональда Трампа о готовности урегулировать конфликт на Украине.
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