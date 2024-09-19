Японская Icom: взорвавшиеся в Ливане рации не производятся более 10 лет

По мнению компании-производителя, устройства могли подделать.После сообщений о новой волне взрывов в Ливане, в том числе, раций производства японской корпорации Icom, в последней заявили, что данная модификация устройств снята с производства более 10 лет назад.
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