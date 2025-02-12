«Позитивный закон»: ЗакС поддержал расширение границ охраны культурного наследия в Петербурге

Под защиту попадут и здания советского периода Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 12 февраля, единогласно поддержали в первом чтении обновленный законопроект о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия.
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