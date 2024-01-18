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Звезда сериала “Не родись красивой” Ольга Ломоносова впервые о февральских событиях: “Вообще не понимаю”

Звезда сериала “Не родись красивой” Ольга Ломоносова впервые о февральских событиях: “Вообще не понимаю”

Ольга Ломоносова: актриса, чье имя знакомо каждому поклоннику сериала “Не родись красивой”. Чем сейчас она занимается и куда пропала? Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке, но в 1986 году ее семья переехала в Киев.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Все она прекрасно понимает, но у нее сложная  психологическая ситуация. К тому же она боится, что высказанная ей позиция может навредить родственникам на Украине. Не надо требовать от всех громко высказывать свою позицию о СВО. Если человек молчит, но делает доброе дело для своей страны, этого достаточно.
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20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Надо таких срочно убирать но убирать не хотят тем самым давая шанс СБУ? Ну как хотите.
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8 час.
Л
Людмила
Что не с Украины, почти всегда против России...собрали манатки и на постоянку на ПМЖ на историческую родину, таких актрисок и в нашей стране тьма , они считают себя незаменимыми, но увы это блеф.
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3 час.

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