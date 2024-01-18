Звезда сериала “Не родись красивой” Ольга Ломоносова впервые о февральских событиях: “Вообще не понимаю”

АС

Александр Сысоев

Все она прекрасно понимает, но у нее сложная психологическая ситуация. К тому же она боится, что высказанная ей позиция может навредить родственникам на Украине. Не надо требовать от всех громко высказывать свою позицию о СВО. Если человек молчит, но делает доброе дело для своей страны, этого достаточно.