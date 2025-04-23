FT: Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования украинского конфликта

TASS/AP Высокопоставленные украинские чиновники готовы принять предложения, которые были выдвинуты американским лидером Дональдом Трампом и его администрацией, чтобы прийти к мирному урегулированию конфликта в Незалежной.
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