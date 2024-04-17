Медведев: за акциями в Грузии против закона об иноагентах — «голливудская рука»

За протестами, разгоревшимися в Грузии против закона об иностранных агентах, — «голливудская рука». С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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