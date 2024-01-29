В Рышканах предприняты действия по улучшению условий жизни дикой фауны

Природоохранные инспекторы из Рышкан и члены Рышканского отделения Общества охотников и рыболовов Молдовы объединились в совместных усилиях по улучшению условий жизни диких животных в холодное время года.
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