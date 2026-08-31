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Рязанские новости

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В Рязанской области потушены семь лесных пожаров

Пожары в Рязанской области охватили 2,17 га леса, все возгорания ликвидированы в день обнаружения.В Рязанской области с начала пожароопасного сезона на территории государственного лесного фонда произошло семь лесных пожаров.

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