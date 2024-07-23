Врач назвал снижающий риск самого распространенного вида рака продукт

Офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что употребление кабачков снижает риск развития самого распространенного вида онкологических заболеваний — рака молочной железы.
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