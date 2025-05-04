Жена Петросяна раскритиковала игру Дианы Пожарской в фильме «Кракен»

Татьяна Брухунова назвала Диану Пожарскую «слабым звеном» фильма «Кракен» Татьяна Брухунова, являющаяся женой 79-летнего Евгения Петросяна, выразила критическое мнение об актерской работе Дианы Пожарской в киноленте «Кракен».
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