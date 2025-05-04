Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    А Вы не читайте ее лобуду,пролистывайте.Глядиш она без просмотров останется,без лайков.Вы сами ее кормите и ещё удивл...Бородина уехала и...
  • Галина Соколова
    Ну,и кому это интересно,что какая то сплетница отдыхает в Дубае!?Да что она такого сделала,что б ее брехню печатать!?Бородина уехала и...
  • Амара Карпова
    💯😂😂Григорий Лепс не ...

Жена Петросяна раскритиковала игру Дианы Пожарской в фильме «Кракен»

Жена Петросяна раскритиковала игру Дианы Пожарской в фильме «Кракен»

Татьяна Брухунова назвала Диану Пожарскую «слабым звеном» фильма «Кракен» Татьяна Брухунова, являющаяся женой 79-летнего Евгения Петросяна, выразила критическое мнение об актерской работе Дианы Пожарской в киноленте «Кракен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх