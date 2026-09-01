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Царьград

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Евгений Машаров предложил МРОТ-надбавку педагогам и психологам

Евгений Машаров предложил МРОТ-надбавку педагогам и психологам

Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России, предложил установить ежемесячную надбавку в размере МРОТ для профессоров, которые готовят учителей и воспитателей в России, с целью поддержания и мотивации кадров.

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