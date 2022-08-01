Цель этих планов состоит в том, что правительство США должно продолжить американскую стратегию господства правительства над всем миром, и сделать это путем завоевания сначала России, а затем Китая, завоевания обеих ныне растущих сверхдержав.
Цель этих планов состоит в том, что правительство США должно продолжить американскую стратегию господства правительства над всем миром, и сделать это путем завоевания сначала России, а затем Китая, завоевания обеих ныне растущих сверхдержав.
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