БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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План игры США по завоеванию России и Китая прояснен

План игры США по завоеванию России и Китая прояснен

Цель этих планов состоит в том, что правительство США должно продолжить американскую стратегию господства правительства над всем миром, и сделать это путем завоевания сначала России, а затем Китая, завоевания обеих ныне растущих сверхдержав.

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