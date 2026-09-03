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Читаем рассказы

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Маньяк 5 лет запугивал город: криминальный рассказ

Маньяк 5 лет запугивал город: криминальный рассказ

Каждый настоящий криминальный рассказ начинается с обыденности — и этот начинается с города, который однажды понял, что среди его жителей уже пять лет прячется убийца, умеющий ждать.

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