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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле у каждого четвертого жителя нет денег на отпуск в 2025 году

В Барнауле у каждого четвертого жителя нет денег на отпуск в 2025 году

По средним оценкам горожан, семь дней идеального отпуска стоят 180 тысяч рублей Жители Барнаула в этом году могут выделить в среднем 50 тысяч рублей на человека для недельного отдыха, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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