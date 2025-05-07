В Барнауле у каждого четвертого жителя нет денег на отпуск в 2025 году

По средним оценкам горожан, семь дней идеального отпуска стоят 180 тысяч рублей Жители Барнаула в этом году могут выделить в среднем 50 тысяч рублей на человека для недельного отдыха, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.