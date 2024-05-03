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«Уильямс» ведет переговоры о возвращении Ньюи (RN365)

Ньюи может вернуться в «Уильямс». Легендарный инженер, который принял решение покинуть «Ред Булл» и сможет сделать это в 2025 году, ранее уже работал в «Уильямсе».

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