Руны пророчат: гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 октября 2024 года Ирэн ОрлонскаяРунолог Игорь Вечерский специально для российских читателей поделился интересными insights и рассказал о том, какие знаки зодиака могут столкнуться с испытаниями на этой неделе, а также предложил советы по снижению рисков.