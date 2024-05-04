«Я на поуле, и это самое главное» – Макс Ферстаппен

«Я на поуле, и это самое главное» – Макс ФерстаппенGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что был уверен в победе в квалификации Гран При Майами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии