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ИИ помог разработчику Bitcoin исправить критический сбой кошелька

ИИ помог разработчику Bitcoin исправить критический сбой кошелька

Разработчик экосистемы Bitcoin использовал искусственный интеллект для поиска и устранения ошибки, из-за которой криптовалютный кошелек мог аварийно завершать работу.

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