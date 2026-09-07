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Регионы России

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South Bund Custom-Made Center в Шанхае привлекает туристов качественным пошивом и сервисом

South Bund Custom-Made Center в Шанхае привлекает туристов качественным пошивом и сервисом

В Шанхае туристы всё чаще включают в свои маршруты посещение South Bund Custom-Made Center — центра, известного качественными тканями и профессиональным пошивом одежды по ценам, значительно ниже западных.

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