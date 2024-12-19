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Депутат Госдумы Белик назвал заявление Зеленского о Крыме признанием фронтовых реалий

Депутат Госдумы Белик назвал заявление Зеленского о Крыме признанием фронтовых реалий

Заявление президента* Украины Владимира Зеленского о невозможности военным способом вернуть Крым и Донбасс — это признание им «фронтовых реалий», заявил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик.

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