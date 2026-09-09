Gloria Cup. «Анадолу Эфес» сыграет с «Локомотивом-Кубань», «Бахчешехир» встретится с «Дубаем»

«Анадолу Эфес» сыграет с «Локомотивом-Кубань», «Бахчешехир» встретится с «Дубаем». Gloria Cup Турция, Белек Тофаш – Клуж 9 сентября .
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