Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Мирошник рассказал, что РФ ждет от Украины до начала переговоров

Мирошник рассказал, что РФ ждет от Украины до начала переговоров

Россия ждет от Украины ответных действий, которые подтверждали бы не словами, а делами. Однако в настоящий момент Киев продолжает атаковать территорию РФ, несмотря на предложение президента Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле.

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