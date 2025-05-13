Россия ждет от Украины ответных действий, которые подтверждали бы не словами, а делами. Однако в настоящий момент Киев продолжает атаковать территорию РФ, несмотря на предложение президента Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле.
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