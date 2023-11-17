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Мухин вернется на поле не раньше мая. Хавбека ЦСКА прооперировали после разрыва «крестов»

Мухин вернется на поле не раньше мая. Хавбека ЦСКА прооперировали после разрыва «крестов»

В начале ноября хавбек ЦСКА перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки. «Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану.

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