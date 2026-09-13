«Лучше, чем в Эмиратах»: как сейчас защищены российские НПЗ?

Фотографии организованной в ОАЭ защиты нефтяной инфраструктуры давно появились в Сети. Такие сооружения начали возникать в марте–апреле 2026 года после первых ударов Ирана по арабским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), а уже к августу они были ….