Мама пыталась спасти детей от мигрантов. Но её саму потащили в полицию

Снова Челябинск. Снова конфликт в школе, снова с детьми мигрантов. И, к сожалению, власти снова считают, что это не мигранты третируют русских детей, а наоборот! Оказывается, это злая русская мама, которая публично рассказала, что дети мигрантов бьют других одноклассников.