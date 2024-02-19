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Мама пыталась спасти детей от мигрантов. Но её саму потащили в полицию

Снова Челябинск. Снова конфликт в школе, снова с детьми мигрантов. И, к сожалению, власти снова считают, что это не мигранты третируют русских детей, а наоборот! Оказывается, это злая русская мама, которая публично рассказала, что дети мигрантов бьют других одноклассников.

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