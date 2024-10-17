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Чиновник из Иркутска проиграл мошенникам более 3 миллионов рублей под видом "зеркального кредита"

Чиновник из Иркутска проиграл мошенникам более 3 миллионов рублей под видом "зеркального кредита"

Чиновница из Иркутска стала жертвой мошенничества, потеряв более трех миллионов рублей. По данным ГУ МВД по Иркутской области, она получила сообщение якобы от своего начальника, который сообщил ей о необходимости связаться с представителями спецслужб в связи с утечкой персональных данных коллег.

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