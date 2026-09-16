Zakharova: Russia will respond to the expulsion of Russian diplomats from Hungary

The Russian side is preparing an adequate response to the decision of the Hungarian authorities to expel a group of Russian diplomats, which official Budapest announced on September 8.
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