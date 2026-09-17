Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы Сергей Чепиков, об этом рассказал в своем Telegram-канале пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
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