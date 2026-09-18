Органоиды человеческого мозга прожили 5 лет в лаборатории и запомнили время

Клеточные структуры, выращенные из стволовых клеток, впервые достигли стадий созревания, характерных для мозга ребёнка Международная команда под руководством из Гарвардского университета впервые вырастила церебральные органоиды человека, сохранявшие жизнеспособность на протяжении 5 лет.