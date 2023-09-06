"Кидок" под Ротенберга: как олигарх может зарабатывать на дольщиках "РГ-Девелопмент"

В сети распространяется информация о том, что строительная компания "РГ-Девелопмент" обманула дольщиков московского ЖК "Семёновский парк-2", сначала заключив с ними договоры на покупку квартир, а впоследствии расторгнув их в одностороннем порядке.
В сети распространяется информация о том, что строительная компания "РГ-Девелопмент" обманула дольщиков московского ЖК "Семёновский парк-2", сначала заключив с ними договоры на покупку квартир, а впоследствии расторгнув их в одностороннем порядке.
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