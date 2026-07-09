Готовившую теракт в отношении военного ВС РФ россиянку задержали в Москве Украинские спецслужбы готовили серию терактов на высокопоставленных офицеров Минобороны Ро.
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Готовившую теракт в отношении военного ВС РФ россиянку задержали в Москве Украинские спецслужбы готовили серию терактов на высокопоставленных офицеров Минобороны Ро.
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