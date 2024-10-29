Миронов потребовал отставки Набиуллиной: «Ничего кроме вредительства не приносит»

Вот именно Миронов и есть враг России. Набиуллина - это лакмусовая бумажка. По отношению к ней можно вычислить вражью морду. Ведь именно благодаря Эльвире экономика России не утонула от санкций. Наоборот , бурно развивается. Этого ей простить англосаксы не могут. Поэтому регулярно поливают её помоями. Вот и Миронов показал своё враждебное рыло.

И

Иван

Сергей, А она ведь скупала золото по еще тогда дешевой цене, и все смеялись, зачем. За ней стоят: Совет Директоров (!), и лучшие умы экономики, Институты, Академии, у которых 97% всех комплектующих фактов прийти к решениям. Главное это обеспечение выплат по всему спектру обязательств, бедным и средним слоям населеничя. Все, кто по-богаче, могут перетерпеть. Если это понять и принять во внимание ситуацию, то нет повода махать руками с дивана . Вопрос стоит на таком уровне сложности, что им, в этой отрасли, и с её многолетним опытом,- дорога к выживанию гораздо яснее. Не забудь, почем сейчас нефть. Иван Ше.