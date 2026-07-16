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Адвокат Миланы Стар обвинил звезду «Универа» Виталия Гогунского в фальсификации документов

Адвокат Миланы Стар обвинил звезду «Универа» Виталия Гогунского в фальсификации документов

Нежелающий платить алименты Виталий Гугунский подделал выписку из банка Судебный процесс по делу о взыскании алиментов с известного актера перешел в стадию принудительного сбора информации налоговыми и финансовыми органами.

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