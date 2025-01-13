Александра Трусова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду-2026

Спортсменка соблюдает рекомендации по ограничениям тренировок Фигуристка Александра Трусова откажется от участия в квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм 2026 года, пишет 13 января РИА Новости.
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