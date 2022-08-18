Не только голод! Ученые выяснили: потепление активизировало 58% инфекционных болезней Вчера, 16:21Фото: Соцсети Природные катаклизмы, такие как наводнения, аномальная жара и засуха усугубили более половины из сотен известных инфекционных заболеваний у людей.
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