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Не только голод! Ученые выяснили: потепление активизировало 58% инфекционных болезней

Не только голод! Ученые выяснили: потепление активизировало 58% инфекционных болезней

Не только голод! Ученые выяснили: потепление активизировало 58% инфекционных болезней Вчера, 16:21Фото: Соцсети Природные катаклизмы, такие как наводнения, аномальная жара и засуха усугубили более половины из сотен известных инфекционных заболеваний у людей.

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