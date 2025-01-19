Россиянам озвучили новые правила регистрации автомобилей

В России с 1 марта вступят в силу новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Теперь для этого не потребуется предъявлять полис ОСАГО, сообщил в разговоре с агентством «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
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