В Белом доме не смогли подтвердить переговоры Трампа и Инфантино о посте Генсека ООН

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не смогла подтвердить переговоры президента США Дональда Трампа и Джанни Инфантино о возможности выдвижения главы ФИФА на пост следующего Генерального секретаря ООН.
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