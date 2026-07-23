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В Белом доме не смогли подтвердить переговоры Трампа и Инфантино о посте Генсека ООН

В Белом доме не смогли подтвердить переговоры Трампа и Инфантино о посте Генсека ООН

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не смогла подтвердить переговоры президента США Дональда Трампа и Джанни Инфантино о возможности выдвижения главы ФИФА на пост следующего Генерального секретаря ООН.

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